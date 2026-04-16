Caio Blat e Fabiana Comparato - Reprodução/Instagram

Caio Blat e Fabiana ComparatoReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 16:31

Rio - Caio Blat celebrou o aniversário da namorada com uma postagem apaixonada no Instagram. Fabiana Comparato e o ator estão juntos há pouco mais de um ano e mantém um relacionamento discreto. A escritora é irmã das atrizes Bianca Comparato e Lorena Comparato, e prefere a vida fora dos holofotes.

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"Dia de Fabi Comparato, meu amor, meu porto seguro, meu presente, passado e futuro. Um Sonho dentro de um sonho", escreveu Caio na legenda das três fotos que compartilhou.

Já a companheira respondeu também apaixonada. "Ai, meu, gato, nosso, sonho, no sonho, marcado no tridente, amor", disse Fabiana.