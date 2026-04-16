Rio - Rodrigo Santoro vai liderar mais um projeto internacional. O ator é um dos protagonistas de “O Diário de um Mago”, adaptação do livro de Paulo Coelho que a Netflix já começou a filmar na Espanha. Ao lado dele, está Johnny Massaro.
Na história, Santoro interpreta Petrus, figura enigmática que guia Paulo, personagem de Massaro, ao longo do caminho de Santiago de Compostela. A narrativa acompanha a jornada espiritual do protagonista, marcada por desafios e encontros inesperados. 
"Guiado pelo enigmático Petrus (Rodrigo Santoro), ele atravessa uma sequência de provações que transformam a busca por autoconhecimento numa aventura de encontros misteriosos e forças invisíveis, uma jornada que vai colocar à prova os limites físicos e espirituais de ambos", informa a plataforma.

O elenco ainda reúne nomes como Lara Tremouroux, Julia Konrad, Silvio Guindane, Fabiana Gugli, Emílio de Melo, Thelmo Fernandes, Isabel Guéron e Roberto Birindelli, além de artistas europeus como Manuel Manquiña, Albert Pla, Gonçalo Diniz e Elisabeth Bonjour.

Publicado nos anos 1980, “O Diário de um Mago” é um dos títulos mais conhecidos de Paulo Coelho e ajudou a projetar o autor internacionalmente, ao lado de “O Alquimista”. A adaptação foi anunciada pela Netflix em 2024.