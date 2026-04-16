Rodrigo Santoro e Johnny Massaro vão estrelar adaptação da Netflix, O Diário de um Mago
Na história, Santoro interpreta Petrus, figura enigmática que guia Paulo, personagem de Massaro, ao longo do caminho de Santiago de Compostela. A narrativa acompanha a jornada espiritual do protagonista, marcada por desafios e encontros inesperados.
O elenco ainda reúne nomes como Lara Tremouroux, Julia Konrad, Silvio Guindane, Fabiana Gugli, Emílio de Melo, Thelmo Fernandes, Isabel Guéron e Roberto Birindelli, além de artistas europeus como Manuel Manquiña, Albert Pla, Gonçalo Diniz e Elisabeth Bonjour.
Publicado nos anos 1980, “O Diário de um Mago” é um dos títulos mais conhecidos de Paulo Coelho e ajudou a projetar o autor internacionalmente, ao lado de “O Alquimista”. A adaptação foi anunciada pela Netflix em 2024.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.