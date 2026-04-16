Lucas Borbas assumiu nova relação após morte de Isabel Veloso - Reprodução/Instagram

Lucas Borbas assumiu nova relação após morte de Isabel Veloso Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 09:56 | Atualizado 16/04/2026 15:46

Rio - Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, engatou um novo relacionamento após três meses da morte da influenciadora por complicações do linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático. O rapaz publicou uma foto da mulher com Arthur, de 1 ano, filho dele com Isabel.

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"Sim... estou me permitindo, e tem sido bom viver isso. Conheci uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito. Ver o Tutu feliz tem me deixado feliz", afirmou nos Stories.

A novidade gerou uma onda de críticas nas redes sociais de Lucas. "Já defendi muito ele, mas agora já é demais. Não tem argumento pra essa atitude. Menos de 90 dias", disse uma internauta. "Perdendo uma seguidora. Desrespeito total. Não pelo tempo, não por publicar, mas as falas que você tinha não condiz com o que está fazendo agora", comentou outra. "É aquele velho ditado: viúvo é quem morre", apontou uma terceira.

Com a repercussão, o viúvo de Isabel Veloso rebateu os comentários negativos. "Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe prazo universal para o luto. Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final...como foi comigo", declarou.

O influenciador garantiu que esteve presente em todos os momentos durante o tratamento de Isabel e que honrou a mulher até o "último instante". "Só eu sei das promessas que ela me pediu para cumprir. Só eu sei quantas vezes ouvi dela: 'Seja feliz. Continue vivendo. Faça isso por você e pelo nosso filho'. Ninguém tem o direito de reduzir minha história."