Lucas Borbas assumiu nova relação após morte de Isabel Veloso Reprodução/Instagram
Viúvo de Isabel Veloso assume romance três meses após morte da influenciadora
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Em processo de luto, a atriz lida com comentários incessantes sobre o próprio corpo enquanto volta a se dedicar à saúde
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