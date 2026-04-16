Carolina Dieckmmann celebrou aniversário do filho, Davi - Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann celebrou aniversário do filho, Davi Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 11:22

Rio - Carolina Dieckmmann compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (16) para celebrar o aniversário de 27 anos do filho, Davi, fruto do primeiro casamento com o ator Marcos Frota. A atriz completou a publicação com a música "Como é Grande o Meu Amor Por Você" (1967), de Roberto Carlos.

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"Vinte e sete anos hoje, filho...que você me trouxe tudo que eu precisava pra entender o maior amor. Meu professor, meu melhor amigo, minha criança sorridente, adolescente diferente, homem doce e puro,

como quase não se vê por aí...orgulho", escreveu na legenda.

A artista falou sobre as descobertas da maternidade após a chegada do primogênito. "Ver você me tornar mãe, ver você me pedir um irmão, ver o amor entre vocês são as três coisas mais bonitas que essa vida me permitiu sentir. Te desejo um futuro bom do tamanho que você merece. E te prometo ser teu colo pra quando faltar qualquer coisa...De amor, a gente só morre vivendo. Feliz vida, Davi", desejou ela.

Além do primogênito, Carolina Dieckmann também é mãe de José, de 18 anos, fruto do atual relacionamento com o diretor Tiago Worcman.