Bruna Biancardi celebra 32 anos com festa luxuosa na mansão de Neymar em Santos - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi celebra 32 anos com festa luxuosa na mansão de Neymar em SantosReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2026 08:53

Rio - Bruna Biancardi reuniu familiares e amigos para celebrar seus 32 anos em grande estilo. A influenciadora organizou uma festa na mansão onde vive com Neymar, em Santos, no litoral paulista, em um evento que atravessou a madrugada desta quinta-feira (16).

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Com proposta mais intimista, a comemoração apostou em uma decoração listrada em vermelho e branco. O espaço contou com mesa principal para o bolo, jantar caprichado repleto de flores e cabanas montadas ao redor da piscina. O cardápio incluiu comida japonesa e carrinho de sorvete, em sintonia com o clima de pool party.A principal atração da noite ficou por conta de Dilsinho, que realizou um show exclusivo na residência do casal. O cantor apresentou sucessos da carreira e clássicos do pagode, além de puxar o tradicional “parabéns” para a aniversariante.Em registros compartilhados nas redes sociais, Bruna aparece animada com a apresentação. Em determinado momento, ela entra na piscina e canta junto com os convidados, demonstrando familiaridade com o repertório do artista.Durante a festa, a influenciadora também divide momentos com Neymar. O jogador acompanha parte do show com Mavie, de 2 anos, no colo. O casal também é pai de Mel, de 9 meses. Entre uma música e outra, os dois trocam carinhos enquanto assistem à apresentação.A interação com o cantor inclui ainda participações improvisadas. Bruna canta um trecho de “Péssimo Negócio”, enquanto Neymar assume o microfone e interpreta “Telegrama”, sucesso do Exaltasamba. Mesmo com tom descontraído, o jogador entra na brincadeira e arranca reações dos convidados.Após o “parabéns”, o casal protagoniza outro momento marcante da noite ao estourar garrafas de champanhe e despejar a bebida em uma torre de taças. Em meio à empolgação, Bruna reage: “Amor, devagar”. Neymar ainda brinca ao servir a bebida diretamente na boca da companheira, antes de os dois trocarem um beijo.Mais cedo, o atleta já havia feito uma declaração pública à esposa. “Que seja um ciclo repleto de muita felicidades! Nós, que estamos de perto, sabemos o quão Deus foi especial em te colocar em nossas vidas! E lembre-se sempre da super, hiper, mega mamãe que você é! Eu amo você!”, escreveu.