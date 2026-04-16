Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração coloridaReprodução Instagram

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Rio - A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 42 anos, comemorou nesta quinta-feira (16) o aniversário de 2 anos da filha, Pilar, conhecida como Pipa, com uma celebração intimista. O encontro reuniu amigos e familiares em um ambiente decorado com cores vibrantes, flores exóticas, balões e fitas de papel, criando um clima leve e acolhedor para a data especial.
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Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram
Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram
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Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram
Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram
Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram


Nas redes sociais, Fernanda compartilhou registros do momento e falou sobre a emoção de ver a filha completar mais um ano de vida. "A festinha é hoje, o dia real oficial é amanhã! Pipa faz 2 anos. Que loucuraaaaa louca. Tô emocionada demais", escreveu ao mostrar a menina se preparando para ir à escola.

Pilar nasceu em 2024, em São Paulo, fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Victor Sampaio. Os dois anunciaram a separação no início de 2025.