Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração colorida - Reprodução Instagram

Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração coloridaReprodução Instagram

Publicado 16/04/2026 21:13 | Atualizado 16/04/2026 22:14

Rio - A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 42 anos, comemorou nesta quinta-feira (16) o aniversário de 2 anos da filha, Pilar, conhecida como Pipa, com uma celebração intimista. O encontro reuniu amigos e familiares em um ambiente decorado com cores vibrantes, flores exóticas, balões e fitas de papel, criando um clima leve e acolhedor para a data especial.