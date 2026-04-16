Fernanda Paes Leme celebra 2 anos da filha com festa reservada e decoração coloridaReprodução Instagram
Nas redes sociais, Fernanda compartilhou registros do momento e falou sobre a emoção de ver a filha completar mais um ano de vida. "A festinha é hoje, o dia real oficial é amanhã! Pipa faz 2 anos. Que loucuraaaaa louca. Tô emocionada demais", escreveu ao mostrar a menina se preparando para ir à escola.
Pilar nasceu em 2024, em São Paulo, fruto do relacionamento da apresentadora com o empresário Victor Sampaio. Os dois anunciaram a separação no início de 2025.
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