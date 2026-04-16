Erika Januza em vídeos postados no Instagram - Reprodução/Instagram

Erika Januza em vídeos postados no InstagramReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 19:12 | Atualizado 16/04/2026 19:13

Rio - Após uma internação na noite de terça-feira (13) , Erika Januza postou alguns vídeos em seus stories do Instagram atualizando os seguidores sobre sua situação. A atriz de 'A Nobreza do Amor' foi internada com um quadro de infecção renal.

Atriz Erika Januza Reprodução/Instagram

"To passando pra agradecer todo mundo que mandou mensagem, obrigada pelo carinho. Eu to no hospital há alguns dias tratando uma pielonefrite", começou Januza. Ela deu detalhes do início dos sintomas, falando que inicialmente confundiu com uma dor na coluna simples. "Fui trabalhar e uma colega percebeu que eu não estava bem, que era melhor ir no posto de saúde. No posto viram que minha pressão estava baixa e eu estava com muitos sintomas que não eram de quem estava só com uma dor na coluna".

"A minha dor na coluna na verdade era meu rim que estava aumentado de tamanho", continuou a atriz, que aproveitou para dar conselhos aos seguidores. "Bebam água, se cuidem, se ficar com vontade de ir ao banheiro não segura."

Erika Januza também falou o motivo de demorar para atualizar a todos. "Antes eu não fiz vídeo, não fiz nada porque não tava tão bem, tava cheia de coisa conectada, agora eu to num lugar mais tranquilo, mas ainda tenho que ficar aqui".

Ela completou comentando sobre sua agenda, que agora não poderá cumprir, e fez uma reflexão sobre a importância da saúde. "Tinha um evento lindo com a novela amanhã que não vou poder ir, minhas cenas todas pra gravar, trabalho em São Paulo no final de semana, tantas coisas, e aí tenho que ficar aqui. É mais fácil cuidar da saúde pra poder aproveitar a vida com plenitude."

Para finalizar, a atriz disse que está sendo muito bem cuidada no hospital, e agradeceu mais uma vez o carinho de todos. "Graças a Deus tive oportunidade de vir pro hospital, estou sendo muito bem cuidada. Se cuidem e obrigada pelo carinho, um beijo, to meio atrapalhada mas to aqui."