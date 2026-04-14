Erika Januza deu entrada em hospital e segue internada - Reprodução/Instagram

Erika Januza deu entrada em hospital e segue internada Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2026 18:40

Rio - Erika Januza deu entrada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, nesta terça-feira (13). A informação foi confirmada ao Dia pela assessoria da artista, que também atualizou o estado de saúde da namorada de Arlindinho.

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"A atriz teve um quadro de infecção renal e está internada para observação e tratamento. Mas está bem", informou em nota.

Atualmente, Erika Januza está no ar em "A Nobreza do Amor", novela das 18h da TV Globo. Ela interpreta a rainha Niara, mãe da protagonista Alika (Duda Santos). As duas fogem de Batanga após o vilão Jendal (Lázaro Ramos) tomar o poder e encontram abrigo no Rio Grande do Norte.