Simaria publica vídeo de treino após repercussão sobre visual em evento - Reprodução Instagram

Simaria publica vídeo de treino após repercussão sobre visual em eventoReprodução Instagram

Publicado 14/04/2026 18:57

Rio - A cantora Simaria, de 43 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (14) para mostrar parte da sua rotina de exercícios. No vídeo, ela aparece treinando e realizando agachamentos.



A publicação acontece após a artista ter seu visual comentado nas redes. No último domingo (12), Simaria marcou presença na gravação do DVD da dupla Chitãozinho e Xororó usando uma minissaia jeans balonê, escolha que acabou repercutindo entre internautas.



Diante da repercussão, a cantora Gabi Melim se posicionou em defesa da amiga. Em uma publicação com fotos de Simaria, ela criticou os ataques. “Parem de falar da aparência dos outros, isso não é opinião, é violência disfarçada. Só mostra falta de empatia de vocês. Enquanto você comenta, alguém pode estar se quebrando por dentro. Parem com isso. Adoece”, escreveu.



Simaria é irmã da cantora Simone Mendes.