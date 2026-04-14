Simaria publica vídeo de treino após repercussão sobre visual em eventoReprodução Instagram
A publicação acontece após a artista ter seu visual comentado nas redes. No último domingo (12), Simaria marcou presença na gravação do DVD da dupla Chitãozinho e Xororó usando uma minissaia jeans balonê, escolha que acabou repercutindo entre internautas.
Diante da repercussão, a cantora Gabi Melim se posicionou em defesa da amiga. Em uma publicação com fotos de Simaria, ela criticou os ataques. “Parem de falar da aparência dos outros, isso não é opinião, é violência disfarçada. Só mostra falta de empatia de vocês. Enquanto você comenta, alguém pode estar se quebrando por dentro. Parem com isso. Adoece”, escreveu.
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