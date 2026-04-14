Juju Salimeni faz coleta de óvulos e fala sobre congelamento de embriões - Divulgação

Juju Salimeni faz coleta de óvulos e fala sobre congelamento de embriões Divulgação

Publicado 14/04/2026 16:51

Rio - Recentemente, Juju Salimeni revelou através do seu Instagram que iria congelar óvulos. Nesta segunda-feira (13), ela cumpriu mais uma etapa do processo. A apresentadora, empresária e influenciadora compartilhou com os seguidores que fez a coleta das células reprodutivas.

"Já acordei, foram 15 minutos", escreveu ela em um vídeo em que aparece deitada na maca de uma clínica. Logo em seguida, ela revelou que não teve efeitos indesejados do tratamento, como barriga inchada, o que é bem comum. "Já estou em casa. Foi super rápido: 15 minutos. Todo processo, para mim, foi super tranquilo. Eu sei que cada mulher tem sua experiência, sente de uma forma. Recebi mensagens de meninas que se sentiram inchadas, tiveram abdômen dilatado, sentiram cansaço e dor. Eu não tive nada desde o começo. O medicamento não alterou o meu dia a dia. Eu treinei normalmente.. Meu corpo não mudou nada. Hoje, então, parece que não fiz nada. Minha barriga está sequissíma", conta.

Ela também expôs os próximos passos do tratamento. Juliana revela que no fim do processo serão formados embriões, formados por materiais dela e do marido, Diogo Basaglia.

"A gente vai dar um tempo de um mês novamente. A gente conseguiu quatro óvulos, pelo que ele me disse, são maravilhosos. Eu faço mais um ciclo. Quanto mais óvulos melhor, porque depois a gente vai descartar alguns que não são totalmente perfeitos,.E no fim do ano, a gente colhe material do Diogo para formar embriões, porque congelar embriões porque é muito melhor, mais avançado, faz teste genético para saber se teria algum problema e escolhe, claro, os mais saudáveis", conclui.