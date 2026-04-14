Juju Salimeni faz coleta de óvulos e fala sobre congelamento de embriões Divulgação
Juju Salimeni faz coleta de óvulos e fala sobre congelamento de embriões: 'Não tive nada'
Apresentadora e empresária revelou que não teve efeitos indesejados do tratamento
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