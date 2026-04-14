João Gomes - Reprodução / Instagram

João GomesReprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 14:22 | Atualizado 14/04/2026 14:23

Rio - João Gomes surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (14) ao surgir com um novo visual nas redes sociais. Aos 23 anos, o artista pernambucano apareceu de cabeça raspada e não perdeu o bom humor ao comentar a mudança. “Ih cabeça, meu velho, é o Kuririn, é?”, disse, em referência ao personagem do anime "Dragon Ball Z".

fotogaleria

No vídeo, gravado já em casa, o cantor também mostrou um pouco da nova rotina ao lado da família. “Boa tarde, galera, estou em casa, graças a Deus. Olha, agora a casa tem rede para se deitar”, afirmou, enquanto interagia com o cachorro.Recentemente, João Gomes se mudou para uma nova residência em Petrolina, onde vive com a mulher, Ary Mirelle, e os dois filhos. A construção da mansão, no entanto, não foi simples. Em entrevista ao "Prosa Sertanejo", o artista contou que enfrentou dificuldades para tirar o projeto do papel.“Comprei terreno, e na hora de fazer a casa não deu certo. Porque as casas que eu achava bonito eram as do sertão, aqueles casarões grandões, de alpendre, e ninguém queria fazer essas casas no condomínio de Alphaville”, explicou. “Só queriam fazer as casas quadradas. Ninguém estava sabendo fazer a casa do jeito que eu quero. Tive que pagar a arquiteta, e o terreno está lá até agora, são dois, um do lado do outro”, completou.