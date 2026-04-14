L7nnon explica verso de rap em que critica fãs de Sandy & Junior Reprodução / Instagram / Brazil News
Na letra, o artista diz: "Opina no rap, mas vi que tu é fã de Sandy & Junior/Como pessoa tu é um ser humano patético". A fala rapidamente repercutiu entre ouvintes, o que levou L7nnon a se pronunciar poucas horas depois.
Segundo o cantor, a construção do verso não tem como alvo o gosto musical em si. "Durante o verso inteiro venho falando várias coisas e concluo a rima dessa forma, e caso vocês tenham pensado que eu quis dizer que a pessoa é patética por ser fã de Sandy & Junior, não, essa não é a verdade do verso", afirmou.
Na sequência, ele detalhou a intenção da crítica. "Foi apenas uma brincadeira sobre a pessoa que é fã de Sandy & Junior não deveria ser um crítico de rap, ou sobre a pessoa querer se meter numa realidade que não é dela. Só isso", explicou.
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