L7nnon explica verso de rap em que critica fãs de Sandy & Junior - Reprodução / Instagram / Brazil News

L7nnon explica verso de rap em que critica fãs de Sandy & Junior Reprodução / Instagram / Brazil News

Publicado 14/04/2026 10:52

Rio - O rapper L7nnon usou as redes sociais para esclarecer um verso de sua nova música após chamar atenção do público. O trecho faz referência aos fãs da dupla Sandy & Junior e gerou interpretações diversas logo após o lançamento de "Que se F*da", divulgado na segunda-feira (14).

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Na letra, o artista diz: "Opina no rap, mas vi que tu é fã de Sandy & Junior/Como pessoa tu é um ser humano patético". A fala rapidamente repercutiu entre ouvintes, o que levou L7nnon a se pronunciar poucas horas depois.Segundo o cantor, a construção do verso não tem como alvo o gosto musical em si. "Durante o verso inteiro venho falando várias coisas e concluo a rima dessa forma, e caso vocês tenham pensado que eu quis dizer que a pessoa é patética por ser fã de Sandy & Junior, não, essa não é a verdade do verso", afirmou.Na sequência, ele detalhou a intenção da crítica. "Foi apenas uma brincadeira sobre a pessoa que é fã de Sandy & Junior não deveria ser um crítico de rap, ou sobre a pessoa querer se meter numa realidade que não é dela. Só isso", explicou.