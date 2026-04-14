Carol Peixinho completa 41 anos com festa - Reprodução / Instagram

Carol Peixinho completa 41 anos com festa Reprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 08:35 | Atualizado 14/04/2026 08:36

Rio - Carol Peixinho celebrou seus 41 anos de uma forma especial no último sábado (12). A data marcou o primeiro aniversário após o nascimento de seu filho, Bento, de seis meses, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho e, segundo ela, trouxe um novo olhar para a vida.

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A comemoração contou com uma celebração intimista ao lado de familiares e amigos próximos. Nas redes sociais, Carol compartilhou registros da festa, incluindo o momento em que recebeu flores do companheiro e do filho, além do tradicional parabéns.Em um longo desabafo, a ex-BBB destacou como a maternidade transformou sua percepção sobre o tempo e as prioridades. “O sentimento desse aniversário é diferente. Depois do nascimento de Bento, tudo ganha um novo significado. Mais leve, mais profundo, mais essencial. A maternidade mudou o meu olhar, o meu tempo, as minhas prioridades. Me ensinou, na prática, o que realmente importa. Sempre fui muito feliz, mas hoje me sinto inteira. Tenho saúde, amor transbordando, uma família que é meu alicerce, amigos que a vida me deu de presente… tenho paz, tenho propósito. Tenho tudo!”, escreveu.A influenciadora também fez questão de agradecer pelas mensagens e pelo carinho recebido. “Obrigada, Deus! Todos os dias, sem falhar, acordo grata pela oportunidade de viver. Eu amo viver! E talvez este seja o momento em que eu mais me sinto viva… em que sinto tudo isso com ainda mais verdade. Tô muito feliz! Obrigada a todos que fizeram parte do meu dia hoje, seja de perto ou à distância, com tanto carinho”, completou.