Brunna Gonçalves surge de look fitness e brinca: 'Tive que vir toda maquiada' - Reprodução Instagram

Brunna Gonçalves surge de look fitness e brinca: 'Tive que vir toda maquiada' Reprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 21:46 | Atualizado 13/04/2026 21:47

Rio - A dançarina Brunna Gonçalves compartilhou com os seguidores um momento pós-treino nesta segunda-feira (13). Depois de participar da inauguração do Jardim BBBotânico, nos Estúdios Globo, no Rio, ela seguiu direto para a academia.

Nos Stories do Instagram, a ex-participante do Big Brother Brasil apareceu em frente ao espelho exibindo o visual escolhido para o treino: um macaquinho fitness preto.

Bem-humorada, Brunna comentou sobre a rotina corrida do dia e a produção que ainda estava intacta. “Tive que vir treinar toda maquiada, que ódio kkk”, escreveu na legenda da publicação.