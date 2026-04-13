Filipe Bragança vive affair com atriz de ?Coração Acelerado? - Reprodução Instagram

Filipe Bragança vive affair com atriz de ?Coração Acelerado?Reprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 19:03

Rio - O ator Filipe Bragança, de 25 anos, está envolvido com uma colega de elenco da novela Coração Acelerado. O relacionamento com Ramille, de 28, foi confirmado pela equipe do artista nesta segunda-feira (13).

Os dois contracenam na produção da TV Globo: ele no papel do protagonista João Raul, e ela como a antagonista Cinara. E a proximidade nos bastidores acabou se estendendo para fora das gravações.

De acordo com a assessoria, os atores estão se conhecendo melhor. Nos últimos dias, eles passaram a ser vistos juntos também fora dos estúdios, especialmente em programas nos fins de semana.

A movimentação chamou atenção após os dois aparecerem próximos em um evento durante o dia em Santa Teresa, na região central do Rio. Na ocasião, estavam acompanhados de outros nomes do elenco, como Lucas Wickhaus e Uiliana Lima.