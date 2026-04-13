Shakira experimenta comidas brasileiras e brinca sobre 'bumbum brasileiro' antes de show no Rio - Reprodução Instagram

Shakira experimenta comidas brasileiras e brinca sobre 'bumbum brasileiro' antes de show no RioReprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 18:45

Rio - A cantora Shakira, de 49 anos, entrou no clima do Brasil antes de subir ao palco do Todo Mundo no Rio, no dia 2 de maio, na Praia de Copacabana. Em um vídeo publicado no TikTok nesta segunda-feira (13), a artista apareceu provando comidas típicas brasileiras e arriscando frases em português.



Durante a gravação, Shakira reagiu com entusiasmo aos sabores. Ao experimentar o pão de queijo, contou que o quitute também existe na Colômbia e não escondeu a animação. Já ao provar coxinha pela primeira vez, comparou o salgado a uma croqueta espanhola, destacando o recheio de frango e o formato. Diante do brigadeiro, foi ainda mais direta: disse que o doce está entre seus favoritos do Brasil. Assista: