Shakira experimenta comidas brasileiras e brinca sobre 'bumbum brasileiro' antes de show no RioReprodução Instagram
Durante a gravação, Shakira reagiu com entusiasmo aos sabores. Ao experimentar o pão de queijo, contou que o quitute também existe na Colômbia e não escondeu a animação. Já ao provar coxinha pela primeira vez, comparou o salgado a uma croqueta espanhola, destacando o recheio de frango e o formato. Diante do brigadeiro, foi ainda mais direta: disse que o doce está entre seus favoritos do Brasil. Assista:
@shakiraComidinhas brasileiras para a dieta! Brazilian snacks for the diet!♬ Choka Choka - Anitta & Shakira
Entre uma mordida e outra, a cantora também fez uma brincadeira sobre a preparação para o show. Após elogiar os doces, afirmou que pretende entrar em dieta para chegar “bem” à apresentação e comentou, em tom descontraído, que quer exibir um “bumbum brasileiro” no palco.
A apresentação faz parte do projeto que já levou nomes internacionais à orla carioca e terá transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay. A estrutura montada na praia inclui um palco de 1.345 m², com passarela de 25 metros, painéis de LED e torres de som espalhadas pela orla.
A produção é da Bonus Track. A expectativa é de público semelhante ao do último grande show do projeto, que contou com apresentação de Lady Gaga e reuniu mais de 2 milhões de pessoas em Copacabana.
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