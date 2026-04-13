Dudu e Saory iniciaram o romance dentro de ’A Fazenda 17’ - Divulgação

Dudu e Saory iniciaram o romance dentro de ’A Fazenda 17’Divulgação

Publicado 13/04/2026 17:56

Rio - Saory Cardoso participa do "Sensacional", que vai ao ar nesta segunda-feira (13), na RedeTV!, e conta para Daniela Albuquerque que não entrou em "A Fazenda 17" pensando em romance. A influenciadora acabou se envolvendo com Dudu Camargo e dois seguem juntos após o fim do reality show da Record.

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"A gente se beijava escondido, fazia tudo escondido e a casa toda falando: 'é casal fake'. E a gente ia lá para a cama, tampava com edredom e se beijava, [...] tínhamos o nosso momento de amasso, ninguém desconfiava", diz.

Saory abriu o jogo sobre os planos de aumentar a família. Morando juntos, ela revelou que o desejo de ter filhos partiu de Dudu ainda durante o programa. "Ele está colocando pressão, quer porque quer [...] Ele falava lá dentro: 'Pede atendimento e tira o DIU para a gente fazer o menino aqui dentro'", revela, aos risos.

Michelle Barros, que participou da mesma edição do reality, integra a roda de conversa e comenta o relacionamento com Shia Phoenix, iniciado no confinamento. "Foi uma descoberta excepcional que mudou minha vida 360°", celebra.