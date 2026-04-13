Anitta é a primeira brasileira a cantar no SNL Reprodução/Instagram
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Cantora foi primeira brasileira a cantar no programa em cinco décadas
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