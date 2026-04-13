Anitta é a primeira brasileira a cantar no SNL - Reprodução/Instagram

Anitta é a primeira brasileira a cantar no SNL Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 16:14

Rio - Anitta relembrou a recente participação no "Saturday Night Live" (SNL), um dos programas mais antigos da TV norte-americana. Na ocasião, a cantora de 33 anos esteve na atração para promover o álbum "Equilibrium", que será lançado na quinta-feira (16).

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"Não tenho palavras pra descrever o quanto me sinto feliz e realizada. Esse álbum e a mensagem que ele carrega tem se entranhado no meu interior como a melhor benção da minha vida. Achar o equilíbrio é mais do que possível, é maravilhoso", escreveu ela.

A artista alcançou um marco ao ser a primeira brasileira a se apresentar no palco do SNL desde a estreia em 1975. "A melhor parte foi poder participar disso ao lado de artistas iluminados que além de mega talentosos são amigos mais que especiais. Estou muito grata a essa equipe maravilhosa a aos meu fãs excepcionais. Me sinto muito merecedora, meu Deus, muito obrigada. Muito feliz", completou.

A participação de Anitta no "Saturday Night Live" foi ao ar na madrugada de domingo (12). A artista cantou "Choka Choka", faixa em parceria com Shakira que integra o novo projeto, e uma versão em espanhol de "Várias Queixas", música conhecida na voz da banda Gilsons.