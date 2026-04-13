Neto de Ratinho completa 8 anos - Reprodução / Instagram

Neto de Ratinho completa 8 anosReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 11:04

Rio - Ratinho celebrou um momento especial em família neste domingo (12) ao homenagear o neto Noah, que completou 8 anos. A comemoração ganhou espaço nas redes sociais, onde o comunicador compartilhou um vídeo com registros afetivos ao lado do menino, reunindo lembranças de aniversários anteriores e cenas do convívio familiar.



Na legenda da publicação, Ratinho escreveu uma mensagem de carinho ao neto: “Parabéns, Noah, meu neto querido. Você é o sol que ilumina nossos corações, trazendo alegria, amor e esperança todos os dias”.



A repercussão entre os seguidores foi imediata, com diversas mensagens de felicitações e apoio à família. “Parabéns Noah papai do céu te abençoe, te guarde, te livre de todo mal”, comentou um internauta. “Que sua vida seja sempre cheia de luz, sorrisos e muito amor. Feliz Aniversário, NOAH”, escreveu outro. Também houve quem destacasse o afeto familiar: “Tão lindo ver uma criança tão bem cuidada, tão amada, esses vídeos aquecem o coração”.



Ratinho mantém um casamento de mais de quatro décadas com Solange Massa. Da união nasceram três filhos: Carlos Roberto Massa Junior, Gabriel Massa e Rafael Massa. Noah é filho de Gabriel com a psicóloga Bruna Massa. O apresentador, conhecido por sua trajetória no SBT, também é avô de outros netos.



A condição de saúde do menino já havia sido mencionada publicamente pelo apresentador em conversa com Patrícia Abravanel. Na ocasião, ele explicou que o neto nasceu com hidrocefalia, condição caracterizada pelo acúmulo de líquido no cérebro. “Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho”, disse.



Ainda durante o relato, o apresentador ressaltou a importância do cuidado contínuo e do acolhimento familiar: “Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor”. Apesar de não haver cura, a condição pode receber tratamento, o que contribui para qualidade de vida do paciente.