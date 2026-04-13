Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redes - Reprodução Instagram

Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redesReprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 22:21 | Atualizado 13/04/2026 23:04

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida resolveu compartilhar um momento mais íntimo com os seguidores nesta segunda-feira (13). Em um post no Instagram, ela mostrou cliques ao lado do namorado, Renan Machado, durante um passeio na Praia de Grumari.

Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redes Reprodução Instagram



As imagens mostram o casal em clima leve e descontraído, entre caminhadas na areia e abraços, cercados pela natureza. Discreta quando o assunto é vida amorosa, a influenciadora surpreendeu ao expor registros raros da relação.



Na legenda, ela foi direta ao expressar o sentimento: “Te amo tanto, amor da minha vida”.



O relacionamento dos dois começou há cerca de quatro meses. Após a publicação, Renan também repostou as fotos em seu perfil, ampliando a repercussão do momento entre os seguidores. As imagens mostram o casal em clima leve e descontraído, entre caminhadas na areia e abraços, cercados pela natureza. Discreta quando o assunto é vida amorosa, a influenciadora surpreendeu ao expor registros raros da relação.Na legenda, ela foi direta ao expressar o sentimento: “Te amo tanto, amor da minha vida”.O relacionamento dos dois começou há cerca de quatro meses. Após a publicação, Renan também repostou as fotos em seu perfil, ampliando a repercussão do momento entre os seguidores.