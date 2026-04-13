Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redes

Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redesReprodução Instagram
As imagens mostram o casal em clima leve e descontraído, entre caminhadas na areia e abraços, cercados pela natureza. Discreta quando o assunto é vida amorosa, a influenciadora surpreendeu ao expor registros raros da relação.
Na legenda, ela foi direta ao expressar o sentimento: “Te amo tanto, amor da minha vida”.
O relacionamento dos dois começou há cerca de quatro meses. Após a publicação, Renan também repostou as fotos em seu perfil, ampliando a repercussão do momento entre os seguidores.
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