Grávida, Lore Improta relata noite difícil com bebê agitado: "Estou exausta"

Rio - Na reta final da gestação, Lore Improta revelou ter enfrentado uma madrugada difícil nesta segunda-feira (13). Grávida do segundo filho com Leo Santana, ela contou que o bebê ficou bastante agitado, o que acabou afetando seu descanso.
Segundo a dançarina, tudo começou por volta das 6h da manhã, quando acordou para ir ao banheiro. Ao voltar para a cama, percebeu que o bebê não parava de se mexer. “Essa noite foi babado. Ele começou a se mexer e não era um negócio de dez minutos, era coisa de uma hora e meia sem parar”, relatou.
Lore também disse que, depois, o filho começou a soluçar dentro da barriga e mudou de posição. A situação provocou desconfortos físicos, como enjoo e azia. “Comecei a enjoar, tomei remédio, mas grávida não pode usar nada”, contou. Ela ainda relatou que tentou comer para aliviar os sintomas, mas acabou sentindo ainda mais incômodo.
O cantor Leo Santana, que havia chegado de viagem, tentou ajudar. “Ele subiu com a Liz e eu começo a enjoar. Deito para dormir e dá fome. Comi duas bananas, biscoito… depois veio azia”, disse. Ao fim, a dançarina contou que não conseguiu manter a rotina do dia seguinte. “Ia acordar para treinar às 9h e não consegui, porque estava exausta”, afirmou.
O bebê Levi será o segundo filho do casal, que já é pai de Liz. A chegada está prevista entre o fim de maio e o início de junho de 2026.