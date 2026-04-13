Bruno Gagliasso comemora 44 anos e ganha presente inusitado de Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram

Bruno Gagliasso comemora 44 anos e ganha presente inusitado de Giovanna EwbankReprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 15:49

Rio - Bruno Gagliasso está completando 44 anos nesta segunda-feira (13) e ganhou um presente inusitado de Giovanna Ewbank: mini-cabras. A surpresa chamou atenção nas redes e encantou os fãs.

A apresentadora contou que realizou um sonho antigo do ator. “O sonho dele era ter mini-cabras, aquelas que não crescem nunca. Consegui três”, disse.



Ao conhecer os animais, Gagliasso se emocionou. “O presente de aniversário que eu ganhei da minha família… Meu Deus! Gui, Zezinho, Luisinha, vem, vem. Papai”, reagiu no vídeo. O casal é pai de Títi, Bless e Zyan.



Nos comentários, seguidores se derreteram com a surpresa e elogiaram o gesto. Já a sogra do ator, Deborah Ewbank, também homenageou o genro com uma mensagem carinhosa nas redes.

“Bruno, orgulho da sogrinha! Que seu novo ano seja só de amor e felicidade, como você proporciona pra todos à sua volta. Que você continue emocionado com a vida e com essa alegria contagiante! Parabéns por tudo que você é e representa e plantando mais e mais florestas. Te amo como um filho. Feliz vida!.”