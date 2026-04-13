Virginia Fonseca recordou especulação de affair com Duda Freire - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca recordou especulação de affair com Duda Freire Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 20:54

Rio - Virginia Fonseca ironizou os antigos boatos de que teria vivido um romance com Duda Freire. A influenciadora comentou os rumores em homenagem publicada para a amiga, que completou 21 anos nesta segunda-feira (13).

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"Parabéns pra ela que é minha amiga, parceira, 'affair'. Dudão, você sabe o quanto torço por você e o quanto te quero bem!!! Hoje você completa 21 anos e como é bom estar ao seu lado não só nesse dia, mas em todos e acompanhar sua evolução", escreveu na legenda.

"Peço a Deus que lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso sempre. Você sabe que pode sempre contar comigo, te amo e bora curtir seu dia que esta só começando. Quer beijar?", brincou a namorada de Vini Jr.

Nos comentários, Duda Freire agradeceu a mensagem carinhosa de Virginia Fonseca. "Obrigada por tudo!!! Todos os momentos ao seu lado são especiais. Te amo, minha loirinha", declarou.