Thais Fersoza completou 42 anos com festa intimista - Reprodução/Instagram

Thais Fersoza completou 42 anos com festa intimistaReprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 17:15

Rio - Thais Fersoza reuniu a família nesta segunda-feira (13) em uma festa intimista para celebrar o aniversário de 42 anos. A atriz compartilhou imagens recebendo o carinho do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda e Teodoro.

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"O dia em que me sinto ainda mais amada, feliz, realizada, grata e cada vez mais segura por ser quem eu sou. As escolhas que fiz, o que abri mão, o que não abri mão de jeito nenhum. Todos os 'nãos' que dei e todos 'sims' que me permiti. Sou muito grata a Deus por sempre me Guiar, Orientar, Abençoar! Ele em sua Infinita Misericórdia sempre faz o melhor pra mim", refletiu.

A artista comentou a admiração que sua versão mais jovem sentiria da atual fase da vida. "A Tata criança com certeza está olhando essas fotos cheia de orgulho do que a gente se tornou. Tudo que conquistamos até aqui e o tanto que ainda vamos conquistar! 4.2, cheguei com tudo".

Thais Fersoza ganhou uma declaração apaixonada de Michel Teló na data especial. "Ela é a rainha da casa, é o nosso porto seguro, o amor da nossa vida. É meu sonho realizado. [...] É uma bênção poder celebrar a sua vida, passar os seus aniversários e caminhar ao seu lado. Obrigado por dedicar a sua vida para a nossa família, para todos que te rodeiam. Te amo, minha rainha", disse o cantor.