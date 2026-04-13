Thais Fersoza completou 42 anos com festa intimistaReprodução/Instagram
Thais Fersoza comemora aniversário com festa intimista
Atriz publicou fotos da celebração ao lado da família
Thais Fersoza comemora aniversário com festa intimista
Atriz publicou fotos da celebração ao lado da família
Anitta fala sobre apresentação no 'Saturday Night Live': 'Realizada'
Cantora foi primeira brasileira a cantar no programa em cinco décadas
Bruno Gagliasso comemora 44 anos e ganha presente inusitado de Giovanna Ewbank
Surpresa chamou atenção nas redes e encantou os fãs.
Paula Amorim explica motivo de não recorrer à fertilização in vitro após abortos
Grávida do segundo filho, ex-BBB falou sobre escolha de engravidar de forma natural
José Loreto compartilha fotos com Fernanda Marques
Atores aproveitaram descanso e fizeram passeio de bicicleta
Ana Castela investe alto e compra carro de R$ 670 mil
'Comprei com meu dinheiro', celebrou a cantora nas redes sociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.