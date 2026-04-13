Paula Amorim engravidou novamente após sofrer três abortos - Reprodução/Instagram

Paula Amorim engravidou novamente após sofrer três abortos Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 14:55

Rio - À espera do segundo filho, Paula Amorim contou a razão de não ter optado pela fertilização em vitro (FIV) para engravidar novamente após sofrer três perdas gestacionais. Casada com Breno Simões, a ex-BBB é já é mãe de Theo, de 3 anos.

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"No nosso caso, a gente não tinha recomendação, a não ser que quiséssemos efetivamente fazer. Como não tínhamos um risco aumentado de ter embriões com alteração genética, achamos que não fazia sentido fazer todo esse procedimento para selecionar um embrião que não tivesse alteração, já que o nosso risco era igual ao de todo mundo", disse ela.

A influenciadora explicou com mais detalhes sobre a decisão de não fazer a reprodução assistida. "Não temos questões de fertilidade. A gente engravida com muita facilidade, então optamos por não fazer a fiv e engravidamos de forma natural", acrescentou.

Com cinco meses de gestação, Paula Amorim demorou a revelar a novidade para os familiares e os fãs por receio de outra perda. "A gente demorou um pouco mais para contar até para nos sentirmos mais seguros. E não foi só para vocês não, para família a gente também demorou, fomos contar só depois do primeiro [exame] morfológico."