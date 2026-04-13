Paula Amorim engravidou novamente após sofrer três abortos Reprodução/Instagram
Paula Amorim explica motivo de não recorrer à fertilização in vitro após abortos
Grávida do segundo filho, ex-BBB falou sobre escolha de engravidar de forma natural
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