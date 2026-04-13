Vini Jr. e Virginia Fonseca são clicados juntinhos - Reprodução / Instagram

Vini Jr. e Virginia Fonseca são clicados juntinhosReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 10:13

Rio - Virginia Fonseca e Vini Jr. fizeram um passeio por Madri, na Espanha, neste domingo (12). O casal aproveitou o dia para andar de bicicleta pela cidade, mas foi o look escolhido por ela que acabou roubando a cena, e rendeu até crítica bem-humorada do atleta.

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Ao voltar para casa, Virginia mostrou a produção usada no passeio e contou que o visual não agradou o companheiro. “Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda”, disse, aos risos.Para o passeio, a influenciadora apostou em um look confortável: moletom preto, calça larga estampada com desenhos do Mickey Mouse e tênis branco.Horas depois, Virginia voltou a chamar atenção ao mostrar o visual escolhido para dormir. Desta vez, ela surgiu com uma camisola curta, com transparência e detalhes em renda.O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. se tornou público em outubro de 2025, poucos meses após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, pai de seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde então, o casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais.