Rogério Alves passou por exame após incêndio em casa - Reprodução/Instagram

Rogério Alves passou por exame após incêndio em casa Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 19:54 | Atualizado 13/04/2026 19:55

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Cláudia surgiu deitada enquanto recebia a medicação devido uma irritação na garganta causada pela fumaça. Já Rogério, que tem asma e faz uso de bombinha, precisou realizar uma tomografia por causa de uma inflamação na mesma região.

"A ficha está caindo agora, sabe? A gente foi lá cedo, e está saindo fumaça até agora da casa. Parece uma cena de guerra. Você não acredita que perdeu 80% da sua casa. É diferente de um ponto comercial. A sua casa é onde fica guardado tudo. Você guarda suas coisinhas no guarda-roupa… Eu não tenho nem noção do que nós perdemos, não quero nem imaginar", disse ele.

O empresário aproveitou para responder os comentários negativos que recebeu desde o incêndio. "Tem muita gente comentando coisas ruins. Essas pessoas não têm compaixão, não têm coração. Foi uma tragédia. Aonde, se eu não tivesse ido para uma festa que fui convidado, hoje eu não estaria aqui falando com vocês, nem eu nem a Cláudia", afirmou.

"O bombeiro me afirmou com clareza, e o médico aqui hoje também, qualquer pessoa que estivesse dormindo nessa residência era óbito", completou Rogério.

Incêndio

MC Gui revelou o ocorrido logo após as chamas serem controladas pelos bombeiros. "Pessoal, passando aqui para primeiro agradecer a Deus. Meus pais estão cem por cento bem, graças a Deus, fisicamente. Óbvio que psicologicamente [estão] cem por cento abalados", iniciou ele.

Em seguida, o cantor lamentou o estado que a residência ficou. "Cena deplorável, muito triste, impactante. Depois com calma vou vir aqui explicar. Mas de prontidão, a casa inteira dos meus pais pegou fogo com eles dentro. E graças a Deus eles estão bem. Eles conseguiram sair em meio à fumaça", relatou o funkeiro.