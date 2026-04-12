Casa dos pais de MC Gui pega fogo: ’Incêndio de grande porte’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Casa dos pais de MC Gui pega fogo: ’Incêndio de grande porte’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/04/2026 12:24

Rio - A casa dos pais de MC Gui, Rogério Silva e Claudia Baronesa, pegou fogo em São Paulo, na manhã deste domingo (12). Através das redes sociais, o cantor mostrou como a residência ficou após ser atingida pelo "incêndio de grande porte" e tranquilizou os fãs ao ressaltar que os familiares não tiveram ferimentos.

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O cantor falou sobre o momento delicado depois do fogo ser controlado pelos bombeiros. "Pessoal, passando aqui para primeiro agradecer a Deus. Meus pais estão cem por cento bem, graças a Deus, fisicamente. Óbvio que psicologicamente [estão] cem por cento abalados", iniciou ele, ao lado dos pais, que participaram do "Power Couple Brasil 6", da Record.

O MC deu mais detalhes sobre o ocorrido. "A gente, infelizmente, acabou passando por um incêndio de grande porte aqui na casa dos meus pais, no período das 7h aproximadamente. Graças a Deus eles estavam acordados, chegando de um aniversário. [...] Agora estamos esperando a perícia e em breve traremos um pouco mais de informações para vocês".

Em seguida, o cantor lamentou o estado que a casa ficou. "Cena deplorável, muito triste, impactante. Depois com calma vou vir aqui explicar. Mas de prontidão, a casa inteira dos meus pais pegou fogo com eles dentro. E graças a Deus eles estão bem. Eles conseguiram sair em meio à fumaça. Eles não saíram a tempo do fogo não alcançar aonde eles estavam, mas [conseguiram sair]. [...] E um casal de amigos que também estava no momento do incêndio [está bem]".

Mais cedo deste mesmo mesmo dia, Rogerio publicou um vídeo do momento do incêndio. "Eu não estou acreditando. Olha como a minha casa está, Deus amado", desabafou o empresário. O registro mostrou o momento da chegada dos bombeiros no local; Após insistência de um policial, o pai do MC se afastou da residência, para prevenir possíveis acidentes.

Aos prantos, Rogerio também mostrou que apenas um local da casa não foi consumido pelas chamas. "Gente, a casa inteira queimou. Mas o cantinho da minha fé, não. Olha a minha Bíblia, a Nossa Senhora, o templo de Salomão. Não queimou. A casa inteira queimou, tudo... mas aqui, não".