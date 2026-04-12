Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de marçoFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Datafolha: 59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro
Apoio é maior entre pessoas com mais de 60 anos e empresários
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