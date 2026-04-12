Laje pré-moldada colapsou e causou desabamentoDivulgação/CBMMG

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Uma casa desabou, na manhã deste domingo (12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Os bombeiros foram acionados e resgataram 15 moradores, além de dois animais de estimação. Não houve registro de vítimas.
O desabamento aconteceu por volta das 7h, em um imóvel no bairro Monte Castelo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma laje pré-moldada colapsou, o que causou a queda parcial da estrutura inferior. O comprometimento das paredes laterais dificultou a saída dos moradores da casa.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil atuaram no local. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.
Procurada, a prefeitura de Juiz de Fora não enviou resposta sobre as condições do imóvel. O espaço segue aberto.