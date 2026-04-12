Laje pré-moldada colapsou e causou desabamentoDivulgação/CBMMG
Casa desaba em Juiz de Fora e 15 pessoas são resgatadas
Parte da laje do imóvel colapsou
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