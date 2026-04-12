Peça de 'minhocão' se soltou e causou acidenteReprodução/Redes sociais
Peça de brinquedo 'minhocão' se solta e mata jovem em parque de diversões
Outras três pessoas tiveram ferimentos leves
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Na capital paulista, a ação será na Praça da Sé, das 10h às 16h
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