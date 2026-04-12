Peça de 'minhocão' se soltou e causou acidente - Reprodução/Redes sociais

Peça de 'minhocão' se soltou e causou acidenteReprodução/Redes sociais

Publicado 12/04/2026 13:39

Uma jovem, de 21 anos, morreu após cair de um brinquedo do parque de diversões Minas Center Park, na cidade de Itabirito, em Minas Gerais, na noite deste sábado (11). Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando uma peça do brinquedo "minhocão" (também chamado de brocumela) se soltou. Em seguida, os ocupantes caíram da estrutura da atração.

A jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um traumatismo cranioencefálico grave e morreu no local. As outras vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas à UPA de Celso Matos.

O brinquedo foi interditado. A Polícia Civil finalizou a perícia por volta das 3h30 da manhã deste domingo (12). O parque possuía alvará da prefeitura para funcionamento e tinha a documentação de prevenção contra incêndios e pânico em dia com os bombeiros.

Em nota, o Minas Center Park lamentou o ocorrido e disse que tomou as medidas cabíveis no momento do acidente e que está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.



