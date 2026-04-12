Vídeo utilizado por Flávio foi gravado em 2021Reprodução/Redes sociais

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O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou um vídeo gravado durante o governo de Jair Bolsonaro para fazer críticas a Lula, neste domingo (12), em publicação nas redes sociais.
Na publicação, o pré-candidato afirma que 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que segundo ele, significaria "panela vazia", ou seja, que a população teria menos acesso a alimentos. Nesse momento, o senador ilustra a fala com um vídeo de pessoas revirando um caminhão de lixo em busca de comida.
O vídeo, no entanto, foi gravado em uma área nobre de Fortaleza (CE), em outubro de 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. Na época, a publicação viralizou nas redes sociais.