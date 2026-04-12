Vídeo utilizado por Flávio foi gravado em 2021Reprodução/Redes sociais
É urgente acabar com esse ciclo de miséria e destruição, é urgente resgatar o Brasil! pic.twitter.com/emkOP2cHMh— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 12, 2026
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Vídeo utilizado por Flávio foi gravado em 2021Reprodução/Redes sociais
É urgente acabar com esse ciclo de miséria e destruição, é urgente resgatar o Brasil! pic.twitter.com/emkOP2cHMh— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 12, 2026
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