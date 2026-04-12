Para Gilmar Mendes, Jorge Messias tem a qualificação necessária para assumir a vaga no Supremo - Carlos Moura / SCO STF

Para Gilmar Mendes, Jorge Messias tem a qualificação necessária para assumir a vaga no SupremoCarlos Moura / SCO STF

Publicado 12/04/2026 13:41

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes saiu neste domingo, 12, em defesa da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira na Corte. Em publicação feita na rede social X, o decano do STF rebateu críticas da imprensa a Messias e disse que ele tem uma "atuação técnica", "perfil conciliador" e que reúne condições para exercer o cargo no STF.

"Nos últimos dias, setores da imprensa têm lançado críticas vazias e apressadas ao nome escolhido pelo Presidente da República para a vaga aberta no STF. São leituras rasas que ignoram o currículo qualificado do atual Advogado-Geral da União, marcado por vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica. Ao longo de sua trajetória no serviço público, Jorge Messias exerceu funções de elevada responsabilidade, destacando-se sempre pela atuação técnica, pelo respeito à separação dos Poderes e pelo perfil conciliador. À frente da AGU, desempenhou papel relevante na defesa da soberania nacional, no enfrentamento do tarifaço imposto aos produtos brasileiros. Sua atuação perante o Supremo também foi fundamental para a responsabilização de big techs por publicações criminosas nas redes sociais", escreveu Gilmar.

Prosseguiu o ministro: "Essas credenciais evidenciam que Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional. O Senado saberá analisar seus múltiplos atributos".

Ministros do STF têm feito campanha pelo nome de Jorge Messias de olho em um futuro apoio dele dentro da própria Corte.

De um lado, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, que são aliados no Supremo e fazem oposição a Fachin em temas que o presidente considera cruciais, pedem votos aos senadores em favor de Messias. Correm pelo outro lado André Mendonça e Kassio Nunes Marques — que, por sua vez, apoiam a gestão de Fachin e as prioridades eleitas por ele.