A ação dos PMs recebeu críticas pela truculênciaX (antigo Twitter)/Reprodução

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma mulher sendo imobilizada e colocada à força em uma viatura abordagem policial. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira, 10, na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo, e gerou críticas à ação da PM. Jussara Bonfim Silva foi a um escritório para formalizar a rescisão do contrato de trabalho. Ao discordar dos valores que seriam pagos, ela se exaltou, chutou uma porta e teria ameaçado dar "uma facada no bucho" de uma funcionária. A polícia foi acionada, mas a trabalhadora se recusou a deixar o local.
Segundo os policiais militares, diante da resistência, foi necessário contê-la, algemá-la. A mulher foi levada para a viatura. Nas imagens, é possível ver Jussara, que estava acompanhada da filha, sendo colocada no porta-malas da viatura — sob protestos de pessoas que passavam pela Avenida Paulista no momento.
Ainda segundo os PMs, as algemas foram retiradas após a mulher se acalmar. Levada para o 78º Distrito Policial (Jardins), Jussara admitiu que se alterou, mas negou ter ameaçado a funcionária do escritório. A Polícia Civil afirmou que ela pode ser indiciada pelo crime de dano, mas isso depende do registro de ocorrência pela empresa. Já sobre a ameaça, a funcionária do escritório tem prazo de seis meses para apresentar representação criminal. Jussara prestou depoimento e foi liberada.