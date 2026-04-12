A ação dos PMs recebeu críticas pela truculência - X (antigo Twitter)/Reprodução

A ação dos PMs recebeu críticas pela truculênciaX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 12/04/2026 08:21

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma mulher sendo imobilizada e colocada à força em uma viatura abordagem policial. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira, 10, na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo, e gerou críticas à ação da PM. Jussara Bonfim Silva foi a um escritório para formalizar a rescisão do contrato de trabalho. Ao discordar dos valores que seriam pagos, ela se exaltou, chutou uma porta e teria ameaçado dar "uma facada no bucho" de uma funcionária. A polícia foi acionada, mas a trabalhadora se recusou a deixar o local.

Uma mulher foi presa na frente da filha após cobrar diária não paga pelo patrão. É exatamente pra isso que a PM serve, não tem alternativa pra classe trabalhadora enquanto essa for a lógica.



Tudo isso aconteceu na Av. Paulista. Imaginem se fosse na… pic.twitter.com/WyIqeWebkH — advogato OG® (@advogato_og) April 11, 2026

Segundo os policiais militares, diante da resistência, foi necessário contê-la, algemá-la. A mulher foi levada para a viatura. Nas imagens, é possível ver Jussara, que estava acompanhada da filha, sendo colocada no porta-malas da viatura — sob protestos de pessoas que passavam pela Avenida Paulista no momento.

Ainda segundo os PMs, as algemas foram retiradas após a mulher se acalmar. Levada para o 78º Distrito Policial (Jardins), Jussara admitiu que se alterou, mas negou ter ameaçado a funcionária do escritório. A Polícia Civil afirmou que ela pode ser indiciada pelo crime de dano, mas isso depende do registro de ocorrência pela empresa. Já sobre a ameaça, a funcionária do escritório tem prazo de seis meses para apresentar representação criminal. Jussara prestou depoimento e foi liberada.