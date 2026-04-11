Menina de seis anos morre após suspeita de envenenamento em Juiz de fora - Divulgação

Menina de seis anos morre após suspeita de envenenamento em Juiz de fora Divulgação

Publicado 11/04/2026 17:18

Rio - Uma menina de 6 anos morreu em Juiz de Fora (MG) na madrugada de ontem, 10, após ser socorrida com suspeita de envenenamento. A Polícia Civil investiga o caso. A mãe, de 34 anos, também teve sintomas e está internada.

A criança passou mal na tarde da última quinta-feira, 9, e foi atendida com a mãe no Departamento da Unidade da Regional Leste, um pronto socorro especializado do município.

Em seguida, a menina foi transferida para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, onde faleceu na madrugada de sexta, por volta de 1h30. A morte foi confirmada pelo hospital, que não forneceu mais detalhes sobre o atendimento.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que uma perícia foi realizada e encaminhou a ocorrência para a 5ª Delegacia de Polícia de Juiz de Fora, unidade de área responsável pelas apurações.