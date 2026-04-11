Em março, Lula marcava 46% em um eventual segundo turno enquanto Flávio tinha 43% - Ricardo Stuckert/PR

Em março, Lula marcava 46% em um eventual segundo turno enquanto Flávio tinha 43%Ricardo Stuckert/PR

Publicado 11/04/2026 13:19

São Paulo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu vantagem em cenários de segundo turno e aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11. Pela primeira vez, o adversário supera numericamente o petista.



Em uma possível disputa de segundo turno, Flávio teria 46% das intenções de voto, ante 45% de Lula. A diferença, no entanto, está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos, o que configura empate técnico. Em março, Lula marcava 46% em um eventual segundo turno enquanto Flávio tinha 43%, empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.



Nos cenários contra outros possíveis candidatos, Lula aparece à frente, também em empate técnico. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente registra 45%, contra 42% do adversário. Já diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula também tem 45%, enquanto Zema soma 42%.



A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades entre os dias 7 e 9 deste mês. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03770/2026.

Rejeição

De acordo com a pesquisa, Lula tem a maior rejeição entre todos os pré-candidatos à Presidência nas eleições deste ano, com 48% dizendo que não votariam no mandatário. Já Flávio Bolsonaro tem rejeição de 46%.



Na prática, os dois estão empatados em termos de rejeição, já que a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Ambos também são os pré-candidatos mais conhecidos pelos eleitores. Ao todo, 81% disseram conhecer um pouco ou muito bem o petista, enquanto 58% conhecem muito ou um pouco o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só 1% disse não conhecer Lula, enquanto 7% disseram o mesmo sobre o senador.



Outros pré-candidatos



Depois de Lula e Flávio Bolsonaro, todos os demais pré-candidatos estão tecnicamente empatados em termos de rejeição. O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza) aparece com 19%, seguido de perto pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e por Renan Santos (Missão), com 17% cada; e pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e pelo ex-ministro Aldo Rebelo (DC), com 16% cada.



Zema e Caiado são os mais conhecidos depois de Lula e Flávio. Ao todo, 26% disseram conhecer muito bem ou um pouco o ex-governador de Minas Gerais, e 23%, o ex-governador de Goiás. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo (19%), Aldo Rebelo (14%) e Renan Santos (10%).