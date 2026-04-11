Tiroteio aconteceu após roubo a farmácia - Reprodução/Redes sociais

Tiroteio aconteceu após roubo a farmáciaReprodução/Redes sociais

Publicado 11/04/2026 15:02

Um policial militar e três suspeitos morreram em um tiroteio, na madrugada deste sábado (11), na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. O confronto aconteceu após bandidos roubarem uma farmácia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo lamentou a morte do agente.

"A SSP lamenta a morte de um policial militar após confronto com criminosos na madrugada deste sábado (11), na Avenida Carlos Comitre, no bairro Vila Marques, em Sorocaba. Durante o confronto, três criminosos também morreram. A ocorrência está em andamento. Um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apuração das circunstâncias da ocorrência que também é investigada pela Polícia Civil."

A ocorrência ainda está em andamento. O caso é investigado pela 3ª DP de Sorocaba.