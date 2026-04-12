Ator e dublador Silvio Matos morre aos 82 anos - Reprodução de vídeo / Instagram

Ator e dublador Silvio Matos morre aos 82 anosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/04/2026 07:47 | Atualizado 12/04/2026 09:22

Rio - Conhecido pela longa trajetória na dublagem e em comerciais, o ator Silvio Matos morreu aos 82 anos, neste sábado (11). A informação foi divulgada nas redes sociais, neste sábado (11), por perfil dedicado a dubladores.

Silvio nasceu em São Vicente de Minas, ao sul de Minas Gerais, em 19 de abril de 1943. O artista iniciou a carreira nos anos 1950, na dublagem. Como dublador, fez parte de "A Feiticeira" (1964-1972) e "Viagem ao Fundo do Mar" (1964). O artista também trabalhou nos programas "Mundo da Lua" (1991) e "Castelo Rá-Tim-Bum" (1994).

Além disso, integrou o elenco dos filmes "Getúlio" (2013), "Entre Abelhas" (2015), "Jorge da Capadócia (2024)", além da série "Família Paraíso" (2022), do Multishow. Entre 2011 e 2014, ficou conhecido nas redes ao integrar o canal do Youtube "Parafernalha", criado por Felipe Neto, interpretando o personagem Seu Fernando.

Participou, ainda, de dezenas de comerciais e de programas eleitorais.

A causa da morte não foi divulgada.