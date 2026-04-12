Delegado furtou item de prateleira - Reprodução/Redes sociais

Delegado furtou item de prateleiraReprodução/Redes sociais

Publicado 12/04/2026 10:46 | Atualizado 12/04/2026 12:18

Um delegado da Polícia Federal foi detido após tentar furtar um produto de um supermercado do Shopping Rio Mar, Zona Sul do Recife, em Pernambuco.

Delegado da PF é detido após furtar produto em shopping de Recife.



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A filmagem das câmeras de vigilância do estabelecimento mostram o momento em que Erick Ferreira Blatt pega um pote de uma prateleira, vai para a padaria do mercado e esconde o produto no bolso da bermuda. Ele passa no caixa sem pagar o item, sai do local e, em seguida, é abordado por um segurança. Nesse momento, o delegado entrega o produto ao vigilante.

O caso aconteceu na última quarta-feira, 08. Erick foi encaminhado à delegacia de Boa Viagem, onde prestou depoimento e acabou liberado. A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como furto a estabelecimento comercial.

A reportagem tenta contato com a Polícia Federal e a defesa do delegado. O espaço segue aberto para eventual manifestação.