Delegado furtou item de prateleiraReprodução/Redes sociais
Delegado da PF é detido após furtar produto em shopping de Recife.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 12, 2026
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Delegado furtou item de prateleiraReprodução/Redes sociais
Delegado da PF é detido após furtar produto em shopping de Recife.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 12, 2026
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Delegado da PF é detido após furto em shopping no Recife
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