As imagens foram capturadas por um motorista que passava no local - Reprodução

Publicado 18/10/2021 18:10 | Atualizado 18/10/2021 18:12

Fortaleza - Um vídeo publicado no último domingo (17) tem chamado a atenção dos usuários nas redes sociais e levantando a discussão sobre a fome no Brasil. No registro é possível ver moradores de Fortaleza, no Ceará, coletando restos de alimentos em um caminhão de lixo.



As imagens foram registradas por André Queiroz, motorista de aplicativo que passava no local, e publicadas em seu perfil no TikTok. O vídeo foi gravado no bairro Cocó, região nobre de Fortaleza.

No vídeo é possível ver pessoas recolhendo restos de alimentos no caminhão e nas latas de lixo que estavam na calçada:

Segundo levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), mais de 20 milhões de brasileiros passam mais de 24 horas sem comer, enquanto outros 24 milhões vivem em situação de insegurança alimentar, sem saber o que vão comer.

Imagens como essa registra em Fortaleza ficam cada vez mais frequentes. Em julho deste ano, várias famílias formaram filas em Cuiabá para receber doação de ossos e restos de carne.