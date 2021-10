Universitária faz bolo com foto de Hitler para comemorar aniversário; Polícia investiga o caso - Reprodução

Universitária faz bolo com foto de Hitler para comemorar aniversário; Polícia investiga o casoReprodução

Publicado 18/10/2021 15:56 | Atualizado 18/10/2021 16:10

Porto Alegre - Uma aluna universitária identificada como Caroline Gutknecht comemorou seu aniversário de 24 anos com um bolo que continha a foto de Adolf Hitler, líder do nazismo na Alemanha. As imagens foram compartilhadas por ela, que é estudante de História na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nas redes sociais. Ao ter conhecimento do caso, a reitoria da instituição de ensino comunicou a polícia.

Além do bolo com rosto de Hitler, a estudante surge em outras fotos com uma camiseta estampada com a imagem de Getúlio Vargas e com balões inscritos com as frases "mais amor, menos guerra" e "o mundo é das mulheres". O caso foi revelado pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Em nota enviada à imprensa, a UFPel informou que segue acompanhando o caso."A UFPel está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária, também para que não aconteçam atos injustos, devido a análises intempestivas de nossa parte", diz o comunicado. A universidade também afirmou que a comemoração não aocnteceu nas dependências da instituição.

Já a deputada Juliana Brizola (PDT-RS) entrou com uma denúncia no Ministério Público do estado contra a apologia nazista praticada pela estudante.

A legislação brasileira considera que uma pessoa cometeu crime quando faz apologia ao nazismo. De acordo com o artigo 20 da lei 7.716 de 1989, a pena em caso de condenação pode ser dedois a cinco anos de prisão.