Presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM)Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 18/10/2021 18:06 | Atualizado 18/10/2021 18:10

Brasília - O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou, durante a sessão desta segunda-feira, 18, a viagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. "Duduzinho Bolsonaro está em Dubai tirando foto com dinheiro do povo brasileiro", ironizou Aziz.

O parlamentar também chamou o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "sheik Dudu Bolsonaro", fazendo referência à foto em que o deputado está vestido de sheik árabe ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, e da filha do casal, Geórgia, em Dubai. De acordo com informações do portal Congresso em Foco, a fotografia custou aproximadamente R$ 955.

Eduardo Bolsonaro aparece vestido de sheik árabe ao lado da esposa e da filha, em Dubai Reprodução

"Ele está lá em Dubai agora, Dudu Bolsonaro, Duduzinho Bolsonaro está em Dubai, tirando foto com dinheiro do povo brasileiro. E acha que é melhor, mais honesto do que os outros brasileiros, acha que é mais patriota. Vi uma foto dele de sheik: é o verdadeiro sheik Dudu Bolsonaro", afirmou o presidente da CPI da Covid.

A fala ocorreu enquanto Aziz lembrava sobre a pressão feita por Eduardo para que o governador do Amazonas, Wilson Lima, cancelasse o lockdown (bloqueio total) devido à pandemia do coronavírus, em dezembro do ano passado.

"Em 26 de dezembro, o governador decretou lockdown. Aí, muitos que você (relator da CPI, senador Renan Calheiros) está indiciando, começaram a se posicionar na internet, dizendo que era um absurdo, pedindo manifestação, foram para a porta do governador. E o governador recua. Eduardo Bolsonaro dizia: 'Tem que ir para cima, tem que acontecer'", disse Aziz.

'Esquerda tá doida'

A esposa de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, negou que a viagem de sua família a Dubai tenha sido paga com dinheiro público. O parlamentar foi criticado por políticos e por parte da opinião pública após postar nas redes sociais uma foto em que está vestido de sheik. Em seu perfil no Instagram, Heloísa fez uma publicação em defesa do marido. "A esquerda tá doida com esse sheik hein kkkkkkk vocês tão demais", escreveu.



Ela publicou também que os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) "e tantos outros" "debocham do povo brasileiro". "Parece algo de outro mundo que Eduardo possa estar em viagem com a família (e a trabalho), sem gastar um real de dinheiro público, né? Muitos parecem não conseguir acreditar."

O deputado está em viagem a Dubai com a comitiva brasileira para participar da Expo Dubai 2020, maior evento mundial desde o início da pandemia de covid-19. Além dele, o vice-presidente Hamilton Mourão e outros 69 membros do governo fazem parte da comitiva, com gastos que podem chegar a R$ 3,6 milhões aos cofres públicos, segundo apuração do Congresso em Foco.



*Com informações do iG