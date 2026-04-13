Divina Valeria pede ajuda financeira aos amigos e fãs - Reprodução de vídeo

Divina Valeria pede ajuda financeira aos amigos e fãsReprodução de vídeo

Publicado 13/04/2026 09:39 | Atualizado 13/04/2026 13:24

Rio - A atriz e cantora Divina Valeria, de 82 anos, voltou a pedir ajuda financeira nas redes sociais, neste domingo (12). Considerada uma das mais importantes artistas LGBTQIA+ do Brasil, a veterana afirmou que está precisando de dinheiro para comprar remédios, após realizar uma cirurgia na vista, e para despesas básicas, como alimentação.

"Olha eu aqui, passando por uma situação muito difícil. Fiz uma cirurgia nos meus olhos, na vista, e estou com despesas para remédios, até para me alimentar, porque não estou trabalhando. Nunca tive cachês milionários para guardar dinheiro. Agora, aos 82 anos, depois de 63 anos de carreira, tenho que pedir ajuda para minha sobrevivência, porque está tudo muito difícil. Esse meu problema na vista está me deixando muito mal. Não estou podendo enxergar de um olho", relatou.

"Gostaria de pedir ajuda a vocês. Aqueles meus amigos que possam me ajudar com alguma coisa, porque está muito difícil para eu sobreviver, para a minha alimentação, para tudo. Estou precisando comprar remédios, contas a pagar. Tudo muito difícil. Aqueles que puderem ajudar, fico demais agradecida e espero somente que vocês nunca passem pelo que estou passando", complementou.

Na legenda da postagem, Divina deixou a chave Pix: "10575525851".







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Valeria Fernandez Gonzalez (@divinavaleriaoficiall)



O DJ Zé Pedro se manifestou sobre o pedido de ajuda. "Sempre achei que as únicas finalidades desse negócio chamado rede social é vociferar contra injustiças, denunciar abusos e acima de tudo (agora em caixa alta) ter solidariedade pelo próximo. Refletir sobre a importância de Divina Valéria é tocar numa ferida histórica do Brasil e, ao mesmo tempo, numa chama que insiste em não apagar. Antes de qualquer debate contemporâneo sobre identidade de gênero ganhar espaço em telas, palcos ou políticas públicas, Divina já existia. E existir, no caso dela, sempre foi um ato político", escreveu.

"Num país que aprendeu a rir das travestis antes de ouvi-las, Divina Valéria subverteu o riso. Fez do deboche uma arma, da ironia um escudo e da presença uma afronta. Se hoje existe espaço para artistas trans e travestis no Brasil, é porque figuras como Divina Valéria pavimentaram esse chão com coragem, dor e talento. Ela não é apenas parte da história. Ela é fundamento. PIX: 10575525851. (Valter Fernandez Gonzales)", concluiu.

Divina iniciou sua carreira nos anos 60, no espetáculo "Les Girls", ao lado de Rogéria, em Copacabana. Em seguida, gravou seu primeiro disco e fez sucesso em casas noturnas no Brasil e no exterior. Atuou, ainda, como atriz nos filmes "Cidade Baixa", "Marie" e "A senhora que morreu no trailer".

A artista também é uma das estrelas do premiado documentário "Divinas Divas", dirigido por Leandra Leal, e já foi retratada num quadro de Di Cavalcanti. Em 2023, fez uma participação na novela "Travessia", de Gloria Perez, na TV Globo.