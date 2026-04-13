Filha de Sheila Mello faz rara aparição em foto com a mãe - Reprodução / Instagram

Filha de Sheila Mello faz rara aparição em foto com a mãe Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 09:20 | Atualizado 13/04/2026 09:21

Rio - Sheila Mello compartilhou um raro registro ao lado da filha, Brenda Mello, de 13 anos. A imagem, publicada nas redes sociais, chamou atenção pela semelhança entre mãe e filha e pelo crescimento da adolescente.



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No clique, feito dentro de um carro, Brenda aparece produzida, enquanto a artista sugere que levava a jovem para um compromisso. “Vida social intensa da filhota”, escreveu Sheila ao dividir o momento com o público.A adolescente é fruto do antigo relacionamento da dançarina com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Discreta, Brenda costuma aparecer pouco nas redes sociais da mãe.Recentemente, Sheila também celebrou o aniversário de 13 anos da menina, completados no fim de março. Na ocasião, a ex-integrante do grupo É o Tchan! reuniu lembranças da infância da jovem. “Que delícia ver você descobrindo cada momento. Os primeiros passinhos. Nunca esquecerei esse dia, que eu a arrumei e ela completou o visual com o salto e o colar“, declarou.