Alane Dias e Francisco Gil se declaram ao celebrarem aniversário de namoro - Reprodução / Instagram

Alane Dias e Francisco Gil se declaram ao celebrarem aniversário de namoroReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 08:37

Rio - O cantor Francisco Gil e a dançarina e ex-BBB Alane Dias celebraram um ano de relacionamento com declarações públicas. O casal compartilhou mensagens nas redes sociais para marcar a data, que coincidiu com uma viagem especial pela Itália.

Filho de Preta Gil, Francisco abriu o coração ao falar da namorada e destacou a intensidade da relação. “Dia 11. Um ano desde que ela aceitou meu pedido. Minha namorada. A sorte grande de um amor mágico, que chega para preencher tudo. Muito mais do que se poderia imaginar”, escreveu o cantor ao publicar uma foto de Alane.

Na sequência, ele reforçou a admiração pela companheira. “Mulher que me inspira e me faz respirar um ar que eu não conhecia. Alane, você é uma mulher de tantas belezas, numa profundidade que eu ainda tenho tanto a desvendar. E que sigamos nos desvendando, nos olhando e percebendo a beleza disso tudo. Te amo infinito!”, completou.

Alane também compartilhou sua própria homenagem. Em publicação feita no domingo (12), a ex-participante do Big Brother Brasil 24 destacou o companheirismo e o impacto do relacionamento em sua vida. “‘Ainda bem que te encontrei’ segue sendo a frase que se repete em todos os momentos que me dou conta desse amor tão especial que a gente vive. Nosso amor, do nosso jeito”, escreveu.

A influenciadora seguiu com a declaração e citou a viagem romântica como um marco do casal. “Há um ano, a gente se escolheu, e eu sigo escolhendo esse amor que me ensina tanto, que tem um olhar inspirador para o mundo, que acolhe, cuida e me mostra que sempre existe um lado bom nas coisas, que tudo vai dar certo (e sempre dá), porque com você eu encontro os caminhos e as certezas. Realizar o sonho de conhecer a Itália não poderia ter sido mais especial! Te amo em tudo!”, afirmou.

Nos comentários da publicação, Francisco respondeu: “Que sonho! Eu sou tão feliz com você, meu amor. Ainda bem que te encontrei”.

Os primeiros indícios do romance surgiram durante o Carnaval do ano passado, quando os dois apareceram juntos em uma viagem. Meses depois, novos registros reforçaram a proximidade, até a oficialização do namoro em 25 de maio. Desde então, o casal mantém a relação de forma pública nas redes sociais, com trocas frequentes de declarações.