Britney Spears - Reprodução / Instagram

Britney Spears Reprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 08:50

Britney Spears foi internada em uma clínica de reabilitação por conta do abuso de substâncias. A informação foi publicada pelo site norte-americano "Page Six" na noite deste domingo (12).

Um representante da cantora informou ao veículo que ela foi voluntariamente até a instituição para buscar tratamento.