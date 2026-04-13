Britney Spears Reprodução / Instagram
Britney Spears é internada em clínica de reabilitação
Representante informou que cantora buscou ajuda voluntariamente
Hariany abre álbum com namorado, irmão de Anitta, e se declara nas redes
As imagens mostram o casal em clima leve e descontraído, entre caminhadas na areia e abraços, cercados pela natureza
Brunna Gonçalves surge de look fitness e brinca: 'Tive que vir toda maquiada'
Dançarina seguiu direto para a academia depois de participar da inauguração do Jardim BBBotânico, nos Estúdios Globo, no Rio
Virginia Fonseca recorda boatos de affair com Duda Freire
Influenciadora brincou com episódio no aniversário da amiga
Pais de MC Gui dão entrada em hospital após inalarem fumaça em incêndio
Casa de Rogério e Baronesa em São Paulo pegou fogo no domingo (12)
Filipe Bragança vive affair com atriz de 'Coração Acelerado'
Movimentação chamou atenção após os dois aparecerem próximos em um evento durante o dia em Santa Teresa, na região central do Rio
Shakira experimenta comidas brasileiras e brinca sobre 'bumbum brasileiro' antes de show no Rio
Cantora publicou vídeo em seu perfil no Tiktok nesta segunda-feira (13)