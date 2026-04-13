Ana Castela compra Dodge Ram de R$ 670 mil - Reprodução / Instagram

Ana Castela compra Dodge Ram de R$ 670 milReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 11:47

Rio - Ana Castela apresentou aos fãs, nesta segunda-feira (13), sua mais nova aquisição: uma picape de luxo avaliada em mais de R$ 670 mil. O modelo escolhido foi a Dodge Ram 3500 Limited Longhorn 2026, versão topo de linha que chama atenção pelo porte robusto e acabamento sofisticado.

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Conhecida pelo apelido de “Boiadeira”, a artista compartilhou o momento com entusiasmo. “Gente, ela é minha, eu comprei com meu dinheiro, vocês têm noção? Olha que legal, olha como Deus é bom comigo. Foi para isso que eu tirei categoria D, para poder ter a minha Dodge Ram. Que lindo! Estou muito feliz!”, declarou nas redes sociais.O veículo integra a linha premium da Dodge e reúne itens de alto padrão, como interior com bancos de couro, detalhes em madeira e central multimídia com tela superior a 14 polegadas. A picape também traz recursos voltados ao conforto, com bancos aquecidos e ventilados, além de assistentes de condução.A nova aquisição amplia a já conhecida coleção de carros da cantora. Entre os modelos, está uma Chevrolet Silverado 2024, avaliada em mais de R$ 500 mil e usada no dia a dia. Outro destaque é uma Ford F-150 Custom 1978, considerada item de colecionador e presente recebido durante a Festa do Peão de Barretos.A garagem ainda inclui um esportivo de luxo: o Porsche 718 Boxster em tom rosa, estimado em cerca de R$ 775 mil.A artista se prepara para subir ao palco da ExpoLondrina, que marca uma das etapas do Circuito Sertanejo, reforçando o momento de alta na carreira e a proximidade com o público que acompanha suas conquistas dentro e fora dos palcos.