José Loreto curtiu momento de lazer com Fernanda Marques - Reprodução/Instagram

José Loreto curtiu momento de lazer com Fernanda Marques Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2026 13:50 | Atualizado 13/04/2026 13:51

Rio - José Loreto divulgou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) uma série de imagens curtindo momentos de lazer na companhia da namorada, Fernanda Marques. O casal aproveitou um passeio de bicicleta e trocou carinhos.

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"Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem", escreveu na legenda. Nos comentários, o artista ganhou uma declaração da parceira. "Te amo", disse a atriz.

José e Fernanda foram flagrados juntos pela primeira vez no festival The Town, em setembro de 2025. Os dois teriam se aproximado durante as gravações do filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", sobre o cantor Chorão.