José Loreto curtiu momento de lazer com Fernanda Marques Reprodução/Instagram

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Rio - José Loreto divulgou nas redes sociais nesta segunda-feira (13) uma série de imagens curtindo momentos de lazer na companhia da namorada, Fernanda Marques. O casal aproveitou um passeio de bicicleta e trocou carinhos. 
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José Loreto e Fernanda Marques trocaram carinhos em passeio - Reprodução/Instagram
Fernanda Marques namora o ator José Loreto - Reprodução/Instagram
José Loreto - Reprodução/Instagram
José Loreto curtiu momento de lazer com Fernanda Marques - Reprodução/Instagram
"Minhocas arejam a terra; poetas, a linguagem", escreveu na legenda. Nos comentários, o artista ganhou uma declaração da parceira. "Te amo", disse a atriz. 
José e Fernanda foram flagrados juntos pela primeira vez no festival The Town, em setembro de 2025. Os dois teriam se aproximado durante as gravações do filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", sobre o cantor Chorão. 