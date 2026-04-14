Ivete Sangalo comenta foto do ex-marido com o filho - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo comenta foto do ex-marido com o filho Reprodução / Instagram

Publicado 14/04/2026 07:44

Rio - Ivete Sangalo comentou com emojis de corações vermelhos em uma publicação do ex-marido, Daniel Cady, que apareceu ao lado do filho do casal, Marcelo, de 16 anos.



O registro, publicado na noite de segunda-feira (13), mostra pai e filho durante uma aula de jiu-jítsu ao lado do mestre Ricardo Gordilho. Na imagem em preto e branco, os três aparecem ajoelhados no tatame.



Na legenda, Cady refletiu sobre a experiência de dividir o esporte com o adolescente e destacou os aprendizados que a prática tem proporcionado. “Há pouco mais de um mês, eu e meu filho começamos juntos no jiu-jítsu. No tatame, a gente aprende que a verdadeira força não está na agressividade, mas no equilíbrio, no respeito e na capacidade de se levantar depois de cada aperto ou queda”, escreveu.



Ele ainda completou: “A chamada arte suave ensina muito sobre a vida. Gratidão por poder viver esse caminho ao lado do meu filho e por aprender com o mestre Ricardo Gordilho. Oss”.



Daniel Cady e Ivete Sangalo ficaram juntos por 18 anos e anunciaram a separação em novembro do ano passado. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.



Recentemente, o nutricionista falou pela primeira vez sobre o fim do casamento durante participação no podcast "Fala Papah". Na ocasião, ressaltou os aprendizados da relação. “Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso para mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos”, afirmou.



Na vida pessoal, ambos seguem novos caminhos. Ivete foi vista recentemente ao lado do empresário Tiago Maia, com quem apareceu de mãos dadas em uma praia de Florianópolis. Já Cady teria viajado ao exterior na companhia da empresária baiana Carol Magalhães, apontada como um relacionamento anterior ao casamento com a cantora.