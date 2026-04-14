Famosos marcam presença no Rio Fashion Week; veja fotos

Rio - Um time de famosos prestigiou o primeiro dia do Rio Fashion Week no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, nesta terça-feira (13). O evento de moda acontece entre os dias 14 e 18 de abril após um hiato de dez anos.

Sasha Meneghel, dona da marca Mondepars, compareceu ao desfile com o marido, João Lucas. Outras celebridades que acompanharam o evento foram Valentina Herszage, Any Gabrielly, Juliana Silveira, Cecília Malan, Lucas Pinheiro, Isadora Cruz, Giulia Be e Breno Ferreira.

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