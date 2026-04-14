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Famosos marcam presença no Rio Fashion Week; veja fotos
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Famosos marcam presença no Rio Fashion Week; veja fotos

Abertura do evento de moda reuniu celebridades nesta terça-feira (13)

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João Lucas e Sasha Meneghel
Lucas Pinheiro e Isadora Cruz
Valentina Herszage
Any Gabrielly
Juliana Silveira
Cecília Malan
Giulia Be
Breno Ferreira
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Rio - Um time de famosos prestigiou o primeiro dia do Rio Fashion Week no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, nesta terça-feira (13). O evento de moda acontece entre os dias 14 e 18 de abril após um hiato de dez anos. 
Sasha Meneghel, dona da marca Mondepars, compareceu ao desfile com o marido, João Lucas. Outras celebridades que acompanharam o evento foram Valentina Herszage, Any Gabrielly, Juliana Silveira, Cecília Malan, Lucas Pinheiro, Isadora Cruz, Giulia Be e Breno Ferreira. 
 
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