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Famosos marcam presença no Rio Fashion Week; veja fotos
Abertura do evento de moda reuniu celebridades nesta terça-feira (13)
Rio - Um time de famosos prestigiou o primeiro dia do Rio Fashion Week no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, nesta terça-feira (13). O evento de moda acontece entre os dias 14 e 18 de abril após um hiato de dez anos.
Sasha Meneghel, dona da marca Mondepars, compareceu ao desfile com o marido, João Lucas. Outras celebridades que acompanharam o evento foram Valentina Herszage, Any Gabrielly, Juliana Silveira, Cecília Malan, Lucas Pinheiro, Isadora Cruz, Giulia Be e Breno Ferreira.
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